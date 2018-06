Aconteceu em 11 de setembro

2011 – Era inaugurado em Nova York o Memorial do 11 de Setembro, no local do antigo complexo do World Trade Center, marcando o 10º aniversário dos ataques às Torres Gêmeas

2001 – Os Estados Unidos sofriam atentado terrorista, coordenado pelo grupo islâmico al-Qaeda

1990 – O presidente Fernando Collor de Mello sancionava o Código de Defesa do Consumidor

1987 – Morria aos 61 anos o padre Charbonneau, professor e educador canadense, vice-diretor do Colégio Santa Cruz

1987 – Morria assassinado Peter Tosh, fundador do grupo “The Wailers”, com Bob Marley , em 1963

1937 – Morria em São Paulo Manuel Pedro Vilaboim, magistrado e político, professor da Faculdade de Direito de São Paulo

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

