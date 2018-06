Aconteceu em 12 de abril

Dia do Médico Obstetra

2013 – O prefeito Fernando Haddad (PT), sancionava mudanças na inspeção veicular ambiental de São Paulo

2011 – Após usar fotolito por quatro décadas, o Grupo Estado inaugurava novas máquinas digitais de pré-impressão, num importante passo para modernização de seu parque gráfico

2004 – O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) retomava “Abril Vermelho” com novas invasões

1989 – Era criado o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (MT)

1989 – Morria o ex-ministro da Fazenda Dilson Funaro (1985-1987), mentor do Plano Cruzado, aos 56 anos

1954 – Em Nova York, Bill Haley & His Comets gravavam “Rock Around the Clock”, ícone do rock and roll nos anos 50

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

