Aconteceu em 12 de janeiro

Há 5 anos (2011) após obter a liberação formal do Milan, o meia Ronaldinho Gaúcho era oficialmente apresentado a cerca de 20 mil torcedores do Flamengo, no campo de treinamento do clube, na Gávea, em clima de festa e euforia

Há 5 anos (2011) fortes chuvas atingiam 16 municípios da região serrana do Rio de Janeiro. As enchentes e deslizamentos de terra mataram cerca 900 pessoas e deixaram milhares de desabrigados

Há 15 anos (2001) morria Adhemar Ferreira da Silva. Clique aqui para saber mais sobre o primeiro bicampeão olímpico em salto triplo do País

Há 15 anos (2001) morria Luís Bonfá. Violonista, cantor e compositor, Bonfá é considerado um dos pais da Bossa Nova

Há 25 anos (1991) o presidente americano, George Bush, era autorizado pelo Congresso dos Estados Unidos a atacar o Iraque

Há 40 anos (1976) morria Agatha Christie. Chamada de Rainha do Crime, Christie escreveu mais de 80 romances policiais e é a autora do século 20 com maior número de livros vendidos. Clique aqui para saber mais

