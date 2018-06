Aconteceu em 12 de julho

Dia do Engenheiro Florestal

Há 5 anos (2010) morria Paulo Moura, trompetista, saxofonista, compositor e arranjador, considerado um dos maiores instrumentistas da música brasileira

Há 10 anos (2005) após longos dez anos de estudos, o governo do Estado tombava o Cemitério Municipal da Consolação, o mais antigo da cidade

Há 10 anos (2005) o Príncipe Albert II assumia oficialmente o trono de Mônaco, três meses após o enterro do pai, o príncipe Rainier III, que governou o principado por 56 anos

Há 25 anos (1990) Boris Yeltsin anunciava sua saída do Partido Comunista Soviético

Há 25 anos (1990) o jornalista João Saldanha morria em Roma durante cobertura da Copa do Mundo

Há 65 anos (1950) a primeira edição da revista do Pato Donald lançada no Brasil chegava às bancas, com tiragem de 82 mil exemplares

Há 115 anos (1900) nascia o educador baiano Anísio Teixeira, pioneiro na luta pelo ensino público

# Assine | # Licenciamento de conteúdos Estadão |

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |