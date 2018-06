Aconteceu em 12 de maio

Há 65 anos, Josef Stalin suspendia o bloqueio contra Berlim Ocidental

2011- As caixas-pretas do voo 447 da Air France, chegavam a Paris. Começariam a ser avaliadas, quase dois anos após queda no Oceano Atlântico

2011 – Criador da Turma da Mônica, Maurício de Sousa tomava posse na Academia Paulista de Letras, tornando-se o primeiro quadrinista a conquistar a honraria

2009 – Luiz Inácio Lula da Silva sancionava lei garantindo cobertura de planejamento familiar por planos de saúde

1989 – Greve dos funcionários da Sabesp deixava 2 milhões de pessoas sem água em São Paulo

1959 – Produção ítalo-franco-brasileira “Orfeu Negro”, do cineasta Marcel Camus, conquistava o Prêmio Palma de Ouro, em Cannes

1959 – Era fundado o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo

1949 – Josef Stalin suspendia o bloqueio contra Berlim Ocidental, após 11 meses

1899 – Morria Henry-François Becque, dramaturgo francês, mestre da comédia satírica, autor de “A Parisiense” e “Os Abutres”

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

