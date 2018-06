Aconteceu em 12 de outubro

Dia da Criança

Dia de Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil)

Dia do Engenheiro Agrônomo

2012 – A União Europeia, dividida e atingida pela crise econômica, recebia em Oslo o Prêmio Nobel da Paz

2003 – No GP do Japão, Michael Schumacher conquistava o sexto título mundial da Fórmula 1

1973 – Juan Domingo Perón assumia pela terceira vez a presidência da Argentina (1946, 1951 e 1973)

1968 – Líderes do movimento estudantil durante a ditadura militar, Jóse Dirceu, Luís Travassos, Vladimir Palmeira eram presos juntamente com centenas de estudantes, durante a realização do 30º Congresso da UNE, realizado clandestinamente em Ibiúna, no interior de São Paulo

1923 – Nascia Fernando Sabino, escritor e jornalista mineiro conhecido por suas crônicas e textos de humor

1813 – Era inaugurado no Rio de Janeiro o Teatro João Caetano, por Dom João VI, com o nome de Real Theatro de São João

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |