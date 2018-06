Aconteceu em 12 de outubro

Dia da Criança

Dia de Nossa Senhora Aparecida, Santa Padroeira do Brasil

Dia do Corretor de Seguros

Dia do Descobrimento da América (1492)

Dia do Engenheiro Agrônomo

Há 5 anos (2010) começava o resgate dos 33 mineiros soterrados em uma mina no deserto do Atacama. O mineiro Florancio Ávalos, primeiro resgatado do grupo, foi içado pela cápsula “Fênix” após passar 69 dias debaixo da terra

Há 10 anos (2005) polícia encontrava corpo de Carlos Delmonte Printe, médico-legista do caso Celso Daniel (assassinado em janeiro de 2002)

Há 20 anos (1995) o bispo Sérgio von Hélder, da Igreja Universal, chutava a imagem de Nossa Senhora durante culto transmitido pela TV

Há 50 anos (1965) era inaugurado no Rio de Janeiro o Parque Brigadeiro Eduardo Gomes, conhecido como Aterro do Flamengo

Kruchev com o sapado sob a mesa na Assembleia Geral da ONU 12/10/1960. Reprodução

Há 55 anos (1960), durante a Assembleia Geral da ONU, o premiê soviético, Nikita Kruchev tirou o sapato e o bateu sobre a mesa em protesto contra as colocações do representante das Filipinas que dizia que os países da Europa Oriental deveriam ser libertados do jugo colonialista da União Soviética. Num ato inédito a sessão foi suspensa até a agitação se dissipar

Há 75 anos (1940) morria Tom Mix, ator norte-americano, astro de westerns mudos

Há 80 anos (1935) nascia Luciano Pavarotti. Clique aqui para conferir o perfil do tenor italiano

Há 100 anos (1915) durante a Primeira Guerra Mundial os alemães fuzilavam a enfermeira Edith Cavell, por ter ajudado soldados aliados a escapar da Bélgica ocupada.

Leia também:

#Edith Cavell, a primeira mártir da Grande Guerra

Há 180 anos (1835) Diogo Antônio Feijó assumia o cargo de Regente do Império

# Assine | # Licenciamento de conteúdos Estadão |

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |