Aconteceu em 12 de outubro

Dia da Criança

Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil

Dia do Descobrimento da América (1492)

2010 – A Cápsula “Fênix” resgatava o mineiro chileno Florencio Ávalos, o primeiro a voltar à superfície, após 69 dias soterrado, a mais de 700 metros de profundidade

2007 – O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU era galardoado com o Nobel da Paz, juntamente com Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, pelos esforços pela preservação do meio ambiente e luta contra o aquecimento global

2007 – Morria o ator Paulo Autran, aos 85 anos

2002 – Morria nos Estados Unidos, o maestro, arranjador e trompetista Ray Conniff

1992 – O deputado federal Ulysses Guimarães falecia em um acidente de helicóptero em Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro

1977 – O Presidente Ernesto Geisel exonerava o Ministro do Exército, o General Sylvio Frota, por sua oposição a liberalização do regime

1972 – Estreava na TV brasileira o programa “Vila Sésamo”

1931 – Era inaugurada o monumento do Cristo Redentor, no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro

1822 – Dom Pedro era aclamado Imperador do Brasil

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

