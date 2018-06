Aconteceu em 13 de abril

Dia Internacional da Imprensa

Dia Internacional do Beijo

2011 – Investigado por assassinatos de manifestantes e corrupção, o ex-presidente Hosni Mubarak era detido no Egito

2011 – O prefeito Gilberto Kassab fundava o Partido Social Democrático (PSD)

2010 – Segurança Nuclear: em cúpula, líderes de de 47 países assumiam compromisso de proteger estoques nucleares, no prazo de quatro anos

2009 – Barack Obama anunciava fim de algumas das restrições a Cuba; o embargo seria mantido

1919 – Candidato da oposição, o paraibano Epitácio Pessoa derrotava Rui Barbosa nas eleições presidenciais

1919 – Tropas coloniais inglesas matavam centenas de indianos no Massacre em Amritsar, no norte do país

