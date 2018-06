Aconteceu em 13 de dezembro

Há 65 anos (1949) Paulo Autran estreava nos palcos, ao lado de Tônia Carrero, na comédia “Um Deus Dormiu Lá em Casa”, encenada no Teatro Copacabana, no Rio de Janeiro. A peça também foi apresentada em São Paulo com grande sucesso de público. Clique na imagem e leia crítica publicada pelo “Estadão” (07/10/1950)

Dia Nacional do Deficiente Visual, instituído pelo presidente Jânio Quadros (Decreto nº 51.405/61)

Há 20 anos (1994) morria Hilde Weber artista plástica e chargista pioneira no país, aos 81 anos. Foi colaboradora do jornal “O Estados de S. Paulo” durante três décadas, sempre ligada à editoria política

Há 20 anos (1994) ex-tesoureiro da campanha de Fernando Collor (PRN), o empresário Paulo César Farias era condenado a sete anos de prisão por falsidade ideológica

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

