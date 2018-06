Aconteceu em 13 de fevereiro

Há 55 anos (1960) a França testava a primeira bomba atômica no deserto do Saara. Foi o quarto pais a conseguir tal feito após Estados Unidos (1945), União Soviética (1949) e Reino Unido (1952)

Há 10 anos (2005) morria a religiosa portuguesa Lúcia de Jesus dos Santos, a última vidente de Fátima, no Convento das Carmelitas de Coimbra, aos 97 anos

Há 25 anos (1990) era criada a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, ano da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente

Há 80 anos (1935) era condenado à morte Bruno Richard Hauptmann, acusado de raptar e matar o filho do aviador Charles Lindbergh (1932)

Há 105 anos (1910) nascia o físico norte-americano William Shockley, inventor do transistor, vencedor do Prêmio Nobel de Física (1956)

Há 120 anos (1895) os irmãos Lumière patenteavam o cinematógrafo, na França

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

