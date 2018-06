Aconteceu em 13 de fevereiro

1963 – Chegavam ao Brasil os primeiros imigrantes coreanos

1960 – França testava a primeira bomba atômica no deserto do Saara, tornando-se o quarto país membro do restrito clube atômico – após os EUA em 1945, a URSS em 1949 e o Reino Unido em 1952

1903 – Nascia Georges Simenon, escritor belga, criador do célebre detetive Jules Maigret

1883 – Morria Wilhelm Richard Wagner, poeta, maestro e compositor alemão

