Aconteceu em 13 de julho

Dia Internacional do Rock, instituído pela ONU em homenagem ao “Live Aid” (1985), realizado simultaneamente na Inglaterra e nos Estados Unidos, em prol do combate à fome na África. O espetáculo foi transmitido para cerca de 160 países. Clique na imagem e leia a matéria completa:

Há 15 anos (1999), o prefeito Celso Pitta sancionava lei determinando o fechamento de bares até 1 hora da manhã

Há 20 anos (1994), Kim Jong-il assumia o poder, após a morte de seu pai, Kim Il-Sung, fundador da Coreia do Norte

Há 45 anos (1969), incêndio destruía as instalações da TV Globo em São Paulo. No mesmo dia, a Record também era atingida, com grandes prejuízos. Em 2013, a emissora, a mais antiga em atividade no país, completou 60 anos de existência. Seu acervo possui registros históricos da televisão brasileira. Clique aqui e leia mais sobre o assunto

2013 – A Siemens denunciava cartel na licitação de trens em São Paulo e no Distrito Federal

1989 – Cuba executava o general Arnaldo Ochoa Sánchez (amigo de Fidel Castro) e mais três oficiais

1969 – A União Soviética lançava a Lunik-15, três dias antes da Apollo 11. A sonda não tripulada deveria regressar à Terra com amostras do solo lunar antes dos americanos. A missão representou o ápice da rivalidade entre os dois países durante a corrida espacial. Clique aqui e leia mais

1954 – Morria Frida Kahlo pintora mexicana, considerada a primeira artista surrealista da América Latina, aos 47 anos

1939 – Frank Sinatra gravava seu primeiro disco. Ele era vocalista da orquestra Harry James

1930 – Iniciava-se no Uruguai, a 1ª Copa do Mundo

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

