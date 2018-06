Aconteceu em 13 de junho

Dia de Santo Antônio

Dia do Turista

Há 1 ano (2014) morria a cantora Marlene, estrela da era de ouro do rádio

Há 5 anos (2010) o exército colombiano resgatava oficiais em poder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) após 12 anos de cativeiro

Há 10 anos (2005) Michael Jackson era absolvido de todas as 10 acusações de abuso sexual infantil, num tribunal em Santa Maria, na Califórnia, após sete dias de deliberações

Há 10 anos (2005) terremoto de 7,9 graus no Chile deixava 12 mortos no norte, com epicentro a 100 quilômetros de Iquique. Nos dias seguintes ocorreram mais de 180 réplicas

Há 15 anos (2000) o turco Ali Agca, autor do atentado contra o papa João Paulo II, abandonava a prisão de Ancona a fim de ser extraditado para a Turquia, após ter recebido o perdão do papa

Há 40 anos (1975) o Estado publicava resultado da CPI dos Presos. Relatórios apontavam que o sistema penitenciário brasileiro não propiciava a reeducação dos detentos

