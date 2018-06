Aconteceu em 14 de abril

Dia Internacional do Café

2012 – O Conselho de Segurança da ONU aprovava, por unanimidade, o envio de observadores para monitorar cessar-fogo na Síria

2008 – O bilionário Silvio Berlusconi era eleito primeiro-ministro da Itália pela terceira vez

2003 – Cientistas do Projeto Genoma Humano (PGH) anunciavam a conclusão do seqüenciamento do DNA da espécie humana

1988 – O Ministério da Aeronáutica assumia o controle da Transbrasil

1978 – Forças israelenses concluíam a segunda fase de retirada do sul do Líbano

1948 – Era criado o Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional ( Cedpen), intensificando a luta em defesa do monopólio estatal

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

