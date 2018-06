Aconteceu em 14 de junho

Há 9 anos (2005), a Suprema Corte da Argentina revogava as leis Ponto Final (1986) e Obediência Devida (1987), possibilitando a reabertura de processos contra repressores da ditadura militar

Há 45 anos (1969), morria aos 48 anos, Cacilda Becker, ” a dama do teatro brasileiro”, depois 38 dias em coma

Há 105 anos (1909), morria o presidente da República, o mineiro Afonso Pena, 17 meses antes do término de seu mandato. Assumia o cargo o vice-presidente Nilo Peçanha

Dia Mundial do Doador de Sangue (DMDS), homenagem ao aniversariante Karl Landsteiner, Prêmio Nobel (1930) pela descoberta do sistema de grupos de sangue ABO

2010 – Suspeito de envolvimento com máfia de produtos falsificados, Romeu Tuma Jr era exonerado da Secretaria Nacional de Justiça

1994 – Morria nos Estados Unidos o compositor Henry Mancini, autor de trilhas sonoras dos filmes “A Pantera-Cor-de-Rosa” e “Vitor e Vitória”, entre outros

1919 – Nascia Linda Batista, cantora e compositora, a primeira coroada Rainha do Rádio (1937). Era irmã e parceira da também cantora Dircinha

1909 – Era criado o Banco de Crédito Hipotecário e Agrícola do Estado de São Paulo, precursor do Banco do Estado de São Paulo (Banespa). Seu objetivo principal era financiar a atividade cafeeira e fomentar o desenvolvimento em todo estado

