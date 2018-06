Aconteceu em 14 de junho

Dia Mundial do Doador de Sangue

Há 5 anos (2010) suspeito de envolvimento com máfia de produtos falsificados, Romeu Tuma Jr. era exonerado da Secretaria Nacional de Justiça

Há 10 anos (2005) a Suprema Corte da Argentina revogava as leis Ponto Final (1986) e Obediência Devida (1987), possibilitando a reabertura de processos contra repressores da ditadura

Há 10 anos (2005) era instalado o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Há 30 anos (1985) militantes xiitas libaneses se sequestravam avião da TWA quando este voltava de Atenas para Roma, com 147 passageiros. O sequestro durou 16 dias

Há 45 anos (1970) na Copa do Mundo no México, o Brasil vencia o Peru por 4 a 2, pelas quartas de final do campeonato

Há 55 anos (1960) era realizado o assalto ao trem pagador da Estrada de Ferro Central do Brasil

Há 75 anos (1940) , durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas alemãs desfilavam nos Champs-Élysées depois da tomada da cidade de Paris

Há 90 anos (1925) nascia Dalton Jérson Trevisan, escritor brasileiro, famoso por seus livros de contos,

Há 95 anos (1920) morria Max Weber, intelectual alemão, jurista, economista e considerado um dos fundadores da Sociologia

# Assine | # Licenciamento de conteúdos Estadão |

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |