Aconteceu em 14 de setembro

Dia do Frevo

Há 5 anos (2010) morria aos 55 anos, José Janene, ex-deputado PP

Há 10 anos (2005) conselho de Ética da Câmara aprovava pedido de cassação do deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ), delator do caso do Mensalão. Foi a primeira das três cassações aprovadas após o escândalo. Veja cronologia do escândalo do Mensalão

Há 25 anos (1990), em São Paulo, começava a funcionar, experimentalmente, o ramal Paulista do metrô

Há 55 anos (1960) era fundada a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), na Conferência de Bagdá

