Aconteceu em 14 dezembro

2011 – O Supremo Tribunal Federal (STF) liberava posse do senador Jader Barbalho (PMDB -PA), barrado pela Lei da Ficha Limpa

2003 – Acusada de votar contra medidas apoiadas pelo governo, a senadora Heloisa Helena (AL) era expulsa do Partido dos Trabalhadores (PT), junto com outros três deputados federais

2003 – O ex-presidente iraquiano Saddam Hussein era capturado por tropas americanas, em um esconderijo subterrâneo, perto de sua cidade natal, Tikrit, ao norte de Bagdá

1943 – Morria John Harvey Kellogg, médico norte-americano criador do cereal “Kellogg’s”, juntamente com seu irmão, Will Keith Kellogg

1933 – Nascia Eva Wilma, atriz pioneira da televisão e dama do teatro nacional

1923 – Borges de Medeiros e Assis Brasil assinavam o “Pacto de Pedras Altas” pondo fim à revolução gaúcha



1873 – Era fundada a Sociedade Propagadora da Instrução Popular, por iniciativa de Leôncio de Carvalho e mais 130 aristocratas da cidade de São Paulo (futuro Liceu de Artes e Ofícios – 1882)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

