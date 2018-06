Aconteceu em 15 de abril

Dia Mundial do Desarmamento Infantil

Dia Nacional da Conservação do Solo, instituído em homenagem ao ambientalista norte-americano Hugh Hammond Bennett, nascido nesta data (1881)

2013 – Atentado durante a maratona de Boston deixava três mortos e dezenas de feridos

1999 – Londres analisava processo de extradição do ex-ditador chileno Augusto Pinochet

1989 – Morria na China o líder reformista Hu Yaobang marcando o início dos primeiros protestos de estudantes da Praça da Paz Celestial

1964 – Castelo Branco tomava posse como primeiro presidente militar do país; o general Ernesto Geisel assumia a Casa Militar

1959 – Fidel Castro visitava os Estados Unidos pela primeira vez depois da revolução

1904 – Funcionários do Banco da República do Brasil fundavam a “Caixa de Montepio”, amparo de viúvas e dependentes de funcionários falecidos; antecessora da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), maior fundo de pensão da América Latina

1894 – Nascia Bessie Smith, cantora norte-americana, a “imperatriz do blues” das décadas de 1920 e 1930

1874 – Realizava-se em Paris, a primeira grande exposição do Movimento Impressionista, no ateliê do fotógrafo Félix Nadar

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

