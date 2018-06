Aconteceu em 15 de dezembro

Há 5 anos (2010) morria aos 88 anos, Blake Edwards, cineasta norte-americano, famoso por comédias como “A Pantera Cor-de-Rosa” e “Um Convidado Bem Trapalhão”.

Há 15 anos (2000) Chernobyl era fechada, 14 anos após acidente nuclear

Há 20 anos (1995) torcedores paulistas eram baleados no Rio de Janeiro depois de entrarem por engano na favela Vila João. Eles saíam do jogo Santos e Botafogo quando erraram o caminho de volta

Há 25 anos (1990) os fazendeiros Darci e Darli Alves de Souza eram condenados a 19 anos de prisão pela morte do ecologista e sindicalista Chico Mendes

Há 50 anos (1965) duas cápsulas Gemini, a 6 e a 7, voavam lado a lado no espaço por quatro horas, à distância de dois ou três metros, no primeiro encontro de espaçonaves em órbita na história do voo espacial

Há 70 anos (1945) o príncipe Fumimaro Konoe (1937-1939), duas vezes primeiro ministro do Japão, suicidava-se poucos dias antes de ser julgado por crimes de guerra