Aconteceu em 15 de junho

Dia do Paleontólogo

2010 – Liderada por Dunga, a seleção brasileira estreava na Copa da África do Sul

2007 – O grupo islâmico Hamas rompia com o Fatah e assumia controle da região da Faixa de Gaza

1993 – O ex-presidente Fernando Collor negava uso de dinheiro público para pagar despesas pessoais

1983 – Ditadura de Augusto Pinochet: repressão no Chile deixava 2 mortos e 640 detidos

1978 – Morria Dodô, Adolfo Antonio do Nascimento, inventor do trio elétrico do carnaval baiano, aos 64 anos

1978 – O general Otávio Medeiros era nomeado ministro-chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI)

1938 – Getúlio Vargas convidava João Goulart para assumir Ministério do Trabalho

