Aconteceu em 15 de junho

Dia do Paleontólogo

Há 1 ano (2014) Juan Manuel Santos era reeleito presidente da Colômbia

Há 1 ano (2014) Santos inaugurava museu em homenagem a Pelé

Há 5 anos (2010) liderada por Dunga, a seleção brasileira estreava na Copa do Mundo da África do Sul. A Seleção venceu a Coreia do Norte por 2 a 1

Há 10 anos (2005) a Polícia Federal realiza a Operação Cevada e prendia sócios e diretores da Schincariol, sob acusação de sonegação fiscal e outros delitos

Há 30 anos (1985) a sonda espacial “Vega 2” chegava a Vênus

Há 35 anos (1980) reportagem do Estado denunciava a falta de vacinas contra poliomielite

Há 40 anos (1975) Pelé estreava pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos

Há 45 anos (1970) morria Almada Negreiros, pintor, escritor, poeta, ensaísta, dramaturgo e romancista português

Há 95 anos (1920) nascia Alberto Sordi, um dos maiores representantes do cinema italiano

Há 800 anos (1215) o rei João da Inglaterra assinava a Carta Magna. O documento redefiniu os direito e deveres da monarquia inglesa e é tido como um dos fundamentos dos direitos constitucionais e humanos.

