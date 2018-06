Aconteceu em 15 de outubro

Dia do Professor. Ver matéria publicada no “Estadão” (1985):

Há 20 anos (1994) manchete do jornal “O Estado de S. Paulo” destacava vitória de Osmarina Silva (Marina Silva) para o Senado, tendo sido a mais votada entre os candidatos de seu estado (Acre)

Há 50 anos (1964) morria Cole Porter, compositor norte-americano, autor, entre outras obras-primas, de “Night and Day” e “I´ve Got You Under My Skin”

Há 5 anos (2009) o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama visitava pela primeira vez depois de sua posse Nova Orleans, inundada pelo furacão Katrina (2005)

Há 15 anos (1999) a Organização Não Governamental “Médicos sem Fronteiras” ganhava o Prêmio Nobel da Paz

Há 35 anos (1979) em El Salvador, o presidente Carlos Humberto Romero era deposto pelo exército, assumia uma junta civil-militar. O episódio ficou conhecido como “O Golpe dos Coronéis”

Há 50 anos (1964) Nikita Kruchev era destituído da chefia do governo soviético

Há 75 anos (1939) o “Estadão” publicava pela primeira vez uma radiofoto, enviada por rádio de Berlim a Nova York e de lá a São Paulo por avião

Há 150 anos (1864) a princesa Isabel casava-se com o Conde d’Eu

Há 170 anos (1844) nascia Friedrich Nietzsche, filósofo e poeta alemão, considerado um dos pensadores modernos mais influentes do século XIX

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |