Aconteceu em 16 de agosto

2011 – A Justiça condenava quatro envolvidos no furto e vazamento da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

2008 – Morria Dorival Caymmi, cantor, compositor e violinista, ícone da música baiana, aos 94 anos

1988 – Jô Soares estreava no SBT o programa “Jô Soares Onze e Meia”, inspirado em talk shows americanos

1963 – O ex-ditador Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) era extraditado para a Venezuela

1923 – Nascia Millôr Fernandes, desenhista, jornalista, dramaturgo e escritor carioca, expoente do pensamento crítico brasileiro; somente registrado oficialmente em maio de 1924

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |