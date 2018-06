Aconteceu em 16 de dezembro

Há 1 ano (2014) a Justiça da Austrália condena apenas um policial por morte de brasileiro em 2012. Roberto Laudísio Cúrti, de 21 anos, foi atingido por 14 disparos com armas de choque elétrico. Ele era suspeito de roubar biscoitos depois de consumir LSD

Há 1 ano (2014) o Senado aprovava texto-base do novo Código de Processo Civil

Há 5 anos (2010) a Justiça britânica concedia liberdade ao australiano Julian Assange,

fundador do site de denúncias WikiLeaks, acusado de supostos crimes sexuais na Suécia. Ele negava as acusações e alegava que elas tinham motivação política

Há 5 anos (2010) apesar de admitir “ganhos frágeis” no Afeganistão, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, confirmava o início da retirada das tropas americanas do país em julho de 2011

Há 25 anos (1990) era assinado em Lisboa o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa

Da esquerda para a direita: Neto, Ronaldo, Márcio Bittencourt, Giba, Jacenir, Guinei, Marcelo Dijian, Wilson Mano,

Tupanzinho, Mauro e Fabinho, que derrotou o São Paulo por 1 a 0 e sagrou-se campeão Brasileiro de 90. Fábio Salles/Estadão

Há 25 anos (1990) o Corinthians se tornava campeão brasileiro de futebol pela primeira vez em 80 anos, superando o São Paulo nas finais

Há 25 anos (1990) o padre Jean-Bertrand Aristide vencia as eleições presidenciais, as primeiras livres e pacíficas realizadas pelo Haiti

Há 30 anos (1985) era criado o Vale-Transporte (lei 7.418)

Há 150 anos (1865) nascia Olavo Bilac, poeta parnasiano e jornalista. É autor da letra do Hino à Bandeira. Veja o perfil do poeta aqui. Entre 1897 e 1898, o poeta escreveu no Estadão a coluna ‘Diário do Rio”

# Licenciamento de conteúdos Estadão |

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |