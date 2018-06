Aconteceu em 16 de abril

2010 – O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciava plano para reconstruir a costa sul do país, destruída por terremoto e tsunami

2009 – A Rússia declarava fim de sua operação militar na Chechênia, devastada por duas guerras separatistas

1984 – Manifestação pelas “Diretas Já” reunia 1,5 milhão de pessoas, no Vale do Anhangabaú, no Centro de São Paulo

1934 – Decolavam do Campo de Marte, os primeiro vôos da Viação Aérea de São Paulo (VASP), unindo as cidades de São Paulo, Ribeirão Preto, Rio Preto, São Carlos e Uberaba

1889 – Nascia em Londres Charlie Chaplin, ator, cineasta, dançarino e produtor inglês, ícone do cinema mudo

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

