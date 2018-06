Aconteceu em 16 de junho

Há 5 anos (2011) A Al-Qaeda anunciava sucessor de Osama Bin Laden

Há 5 anos (2011) Era detido em Presidente Prudente (SP), o líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), José Rainha Júnior, acusado de desviar de desviar verbas públicas destinadas à reforma agrária

Há 40 anos (1976) Centenas de estudantes e negros do bairro de Soweto, na África do Sul, eram mortos pela polícia por protestar contra a baixa qualidade da educação oferecida aos negros e contra as arbitrariedades do regime segregacionista. (o episódio ficou conhecido como O Massacre de Soweto)

Há 60 anos (1956) O presidente Juscelino Kubitschek assinava o Decreto nº 39.412 criando o Grupo Executivo da Indústria Automobilística (GEIA)e as bases para a produção de veículos no país.