Aconteceu em 16 de setembro

Dia Internacional de Proteção à Camada de Ozônio

Há 45 anos (1969) defendendo a moral e os bons costumes, a ditadura militar censurava a música “Je T’aime Moi Non Plus”, lançada no país pela gravadora Philips





Há 5 anos (2009), morria Mary Travers a voz feminina do trio “Peter Paul and Mary”, aos 72 anos

Há 20 anos (1994) astronautas saíam do ônibus espacial Discovery para dar uma “caminhada” no espaço

Há 100 anos (1914) nascia Lupicínio Rodrigues, cantor e compositor gaúcho, autor de clássicos do samba como “Se acaso você chegasse” e “Felicidade”

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

