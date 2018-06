Aconteceu em 17 de dezembro

2012 – O Supremo Tribunal Federal (STF) concluía julgamento do Mensalão, do Partido dos Trabalhadores, com 25 dos 38 réus condenados

2010 – Luiz Inácio Lula da Silva autorizava a liberação de R$45 milhões à UNE (União Nacional dos Estudantes), por danos causados à entidade durante a ditadura

2010 – Suicídio de jovem tunisiano desempregado deflagrava a Primavera Árabe, série de revoltas populares no Norte da África e Oriente Médio

1968 – Ditadura Militar: quatro dias após o Ato Institucional nº 5, tanques do 3º exército cercavam o Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (Crusp)

1903 – Os Irmãos Wright realizavam o primeiro voo motorizado da história

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

