Aconteceu em 17 de julho

Dia de Proteção às Florestas

2007 – Um Airbus A-320 da TAM explodia em Congonhas deixando 199 mortos

2003 – Comissão aprovava restrições ao porte de armas no país

2000 – Bashar Hafez al-Assad assumia a presidência da Síria

1998 – Os restos do czar Nicolau II eram sepultados em São Petersburgo, antiga capital imperial, 80 anos depois de ter sido assassinado pelos bolchevistas

1998 – O Estatuto de Roma constituia um tribunal internacional com caráter permanente e independente

1973 – Golpe não violento instaurava uma república no Afeganistão

1973 – O compositor e cantor Geraldo Vandré voltava ao país após exílio

1972 – Por iniciativa do BNDES e do Ministério do Planejamento, era criado o Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena Empresa (Cebrae), antecessor do Sebrae (1990)

1918 – Era executado o último czar da Rússia, Nicolau II, juntamente com toda a família imperial

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

