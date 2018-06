Aconteceu em 17 de julho

Dia de Proteção às Florestas

Há 80 anos ( 1934), Getúlio Vargas era eleito presidente da República pela Assembleia Constituinte. Confira a biografia de Vargas no personalidades do Acervo

Há 55 anos (1959), a cantora de jazz, Billie Holiday morria de overdose, aos 44 anos

Há 35 anos (1979), Anastasio Somoza abandonava o governo da Nicarágua, após ser derrotado pelos sandinistas. Chegava ao fim a ditadura de Somoza, a mais longa registrada na América Latina

Há 20 anos (1994), após um jejum de 24 anos, a seleção brasileira de futebol vencia a Itália e conquistava o título de tetracampeã mundial na Copa do Mundo nos Estados Unidos. Veja todas as vitórias e derrotas do Brasil em Copas

Há 40 anos (1964), durante a ditadura militar, o Congresso aprovava emenda prorrogando o mandato do presidente Castelo Branco até 15 de março de 1967. Saiba mais sobre os anos de chumbo no tópicos do Acervo

Há 70 anos (1944), nascia Ronnie Von, cantor galã dos anos 60 e apresentador de televisão

Há 115 anos (1899), o presidente Campos Salles assinava o decreto 3.349 autorizando a Light a funcionar no país

Há 115 anos (1899), nascia James Cagney, ator norte-americano conhecido por seus papéis de gângster (Inimigo Público de 1931, Os Anjos de Cara Suja de 1936, Canção da Vitória de 1942, Mister Roberts de 1955)

Marina Paula Leite Novaes

