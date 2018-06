Aconteceu em 17 de junho

Há 35 anos (1979), exilado em Portugal, Leonel Brizola lançava a “Carta de Lisboa” propondo um “novo trabalhismo” e definindo as bases do futuro PDT – Partido Democrático Trabalhista

Há 52 anos (1962), com Mané Garrincha em campo, a seleção brasileira de futebol derrotava a Tchecoslováquia e conquistava o bicampeonato mundial, no Estádio Nacional do Chile, em Santiago

Dia Mundial de Luta contra a Desertificação e a Seca, proclamado pela Assembleia Geral da ONU em 1994

2012 – O líder conservador Antonis Samaras vencia eleições na Grécia prometendo manter o país na zona do euro

2009 – O Supremo Tribunal Federal (STF) revogava a obrigatoriedade de diploma para o exercício da profissão de jornalista

1974 – Atentado do Exército Republicano Irlandês (IRA) deixava feridos e destruía parte do histórico Palácio de Westminster, sede do parlamento inglês

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

