Aconteceu em 17 de outubro

Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1993

Dia Nacional da Música Popular Brasileira, instituído pela presidenta Dilma Rousseff em homenagem a compositora e maestrina Chiquinha Gonzaga (1847-1935)

2008 – Crime: em Santo André, a adolescente Eloá Cristina Pimentel era morta após passar cem horas refém do ex-namorado

2003 – O presidente da Bolívia Gonzalo Sánchez de Lozada renunciava e abandonava o país em meio a protestos

1983 – Morria Raymond Aron, filósofo, sociólogo, cientista político e jornalista francês, aos 78 anos

1978 – Estreava no Brasil o filme “Grease Nos Tempos da Brilhantina”, protagonizado por John Travolta e Olivia Newton-John

1968 – Os atletas norte-americanos faziam a saudação dos panteras negros, no pódio da Olimpíada do México, em protesto contra o preconceito racial no país

1933 – Albert Einstein chegava aos Estados Unidos, fugindo do governo nazista

1918 – Nascia Rita Hayworth, famosa atriz do cinema norte-americano na década de 1940 conhecida, sobretudo, por sua atuação no clássico “Gilda” (1946), ao lado de Glenn Ford

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

