Aconteceu em 17 de setembro

Há 75 anos (1939) Segunda Guerra: a União Soviética invadia a Polônia

Há 70 anos (1944) os Aliados lançavam a “Operação Market Garden”, um dos mais arriscados planos militares da Segunda Guerra Mundial, na fronteira entre a Alemanha e a Holanda: o último grande êxito do exército nazista

Há 120 anos (1894) era inaugurada, no Rio de Janeiro, a Confeitaria Colombo, no centro histórico da cidade. Em 1994, durante comemorações de seu centenário, foi organizado no local um desfile de roupas de época. Uma surpresa para os frequentadores do tradicional chá das cinco. Leia abaixo a matéria completa, publicada pelo jornal “o Estado de S. Paulo” (dia 04 de agosto de 1994)

Há 3 anos (2011), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerava ilegais provas contra o empresário Fernando Sarney, filho do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), acusado de corrupção

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |