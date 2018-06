Aconteceu em 18 de dezembro

Há 1 ano (2014) em meio à maior crise hídrica da história de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) anunciava multas para quem aumentasse o consumo de água

Há 1 ano (2014) morria a atriz Virna Lisi. Clique aqui para saber mais sobre a musa do cinema italiano

Há 1 ano (2014) Abilio Diniz, ex-dono do Grupo Pão de Açúcar comprava parte da unidade brasileira do Carrefour

Há 5 anos (2010) morria o economista italiano Tommaso Padoa-Schioppa. Um dos idealizadores do Euro ele integrou o primeiro conselho executivo do Banco Central Europeu (BCE)



Há 10 anos (2005) Evo Morales vencia as eleições na Bolívia tornando-se o primeiro presidente indígena do país em 183 anos

Há 30 anos (1985) após várias ameaças de morte, o sindicalista João Canuto, era assassinado no município de Rio Maria, no Sul do Pará

Há 60 anos (1955) morria Victor Brecheret. Clique aqui para ler mais sobre o escultor ítalo-brasileiro precursor do Modernismo no Brasil

