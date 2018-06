Dia Nacional da Imigração Japonesa no Brasil

1942 – Nascia Celly Campello, cantora e precursora do rock no Brasil. No final da década de 50, fez sucesso com Estúpido Cupido, Banho de Lua, entre outras

1942 – Nascia o cantor e compositor britânico Paul McCartney, integrante dos Beatles

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

