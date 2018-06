Aconteceu em 18 de março

Dia da Imigração Judaica

2013 – Família pedia à Comissão de Verdade investigação sobre morte de João Goulart

2011 – A presidente Dilma Rousseff criava a Secretaria de Aviação Civil; com status de ministério teria a função de modernizar os aeroportos brasileiros e prepará-los para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016

1999 – Chico Buarque estreava o Show “As Cidades”, no Palace, comemorando 35 anos de carreira

1989 – Era inaugurado, em São Paulo, o Memorial da América Latina

1924 – Oswald de Andrade lançava o “Manifesto da Poesia Pau Brasil” no Correio da Manhã

1919 – Nascia Tatiana Belinky, escritora de livros infanto-juvenis e crítica literária

1838 – Nascia José Maria Lisboa (1838-1918) jornalista, um dos fundadores da “Província de São Paulo” e fundador proprietário do “Diário Popular”

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

