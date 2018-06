Aconteceu em 18 de março

Dia Nacional da Imigração Judaica

Há 1 ano (2015) a presidente Dilma Rousseff assinava decreto regulamentando a Lei Anticorrupção

Há 1 ano (2015) o ministro da Educação, Cid Gomes (PROS) deixava o cargo após chamar deputados de “achacadores” na Câmara. No total, ficou apenas 77 dias à frente da pasta

Há 5 anos (2011) a justiça francesa indiciava criminalmente a Airbus por acidente com voo da Air France, entre Rio e Paris, em junho de 2009. A maior catástrofe aérea da companhia matou 228 pessoas de 32 nacionalidades, entre elas, 59 brasileiras

Há 5 anos (2011) a presidente Dilma Rousseff criava a Secretaria de Aviação Civil; com status de ministério teria a pasta tinha como objetivo a modernização dos aeroportos brasileiros para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016

Há 10 anos (2006) O dissidente político do Irã, o jornalista Akbar Ganji, era solto após seis anos de prisão por denunciar o assassinato de opositores pelos serviços secretos do país

Há 20 anos (1996) morria o poeta grego Odysséas Eýtis. Ensaísta, crítico e tradutor, ele foi laureado como o Nobel de Literatura de 1979

Há 75 anos (1941), enquadrado pela Lei de Segurança Nacional, Monteiro Lobato tinha prisão preventiva decretada pelo Estado Novo. Sob intervenção da ditadura Vargas, o Estadão noticiou o processo contra o escritor . Leia também: A luta de monteiro lobato fez história

Há 80 anos (1936) nascia Frederik Willem de Klerk. Quando presidente da África do Sul , o político trabalhou ao lado de Nelson Mandela para conduzir o país à democracia e integração após o fim do apartheid. Recebeu o Nobel da Paz de 1993





