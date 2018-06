Aconteceu em 18 de novembro

2011 – Dilma Rousseff sancionava lei criando a Comissão da Verdade (para investigar violações aos direitos humanos da ditadura, instaurada em 1964) e Lei de Acesso a Informações Públicas

1993 – Deputados dos Estados Unidos aprovavam o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta)

1978 – O reverendo James Warren “Jim” Jones liderava um suicídio coletivo, em uma comunidade agrícola em Jonestown, no noroeste de Guiana

1933 – Os Estados Unidos reconheciam oficialmente o governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, dezesseis anos após ascensão dos comunistas ao poder

1928 – Mickey Mouse estrelava o primeiro filme de animação sonoro, “Steamboat Willie”, dirigido por Walt Disney

1903 – Era assinado o Tratado do Canal do Panamá entre os Estados Unidos e o Panamá dando aos americanos o controle sobre a construção e gestão do canal

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

