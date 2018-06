Aconteceu em 18 de novembro

Há 55 anos (1959) , a Volkswagen inaugurava primeira fábrica no país, em São Bernardo do Campo, tendo como ponto alto da cerimônia a presença do presidente Juscelino Kubitschek

Há 100 anos (1914) nascia Iberê Camargo, artista plástico gaúcho, mestre do expressionismo. Faleceu aos 79 anos, deixando um grande acervo de mais de 7 mil obras, preservadas em uma fundação que leva o seu nome. Clique na imagem abaixo e leia mais:

Há 3 anos (2011) a presidente Dilma Rousseff sancionava lei criando a Comissão da Verdade para investigar violações aos direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar (1964-1985)

Há 20 anos (1994) morria Ronaldo Bôscoli, compositor, produtor musical e jornalista, ícone da ossa Nova, aos 65 anos

Há 45 anos (1969) morria Joseph P. Kennedy, empresário e diplomata americano de origem irlandesa, patriarca da família Kennedy

Há 200 anos (1814) morria em Vila Rica, atual Ouro preto (MG) Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, escultor, entalhador e arquiteto, principal representante da arte barroca no país

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

