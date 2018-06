Aconteceu em 18 de outubro

Dia do Médico

2011 – O presidente do Senado, José Sarney, instalava a comissão encarregada de reformar o Código Penal

2011 – Após cinco anos de cativeiro, era libertado em Gaza, o soldado israelense Gilad Shalit

1967 – Morria Pu Yi, o último imperador chinês (1908 a 1912)

1967 – Pousava em Vênus a nave russa Vênus-4, a primeira a fazer pouso controlado em um planeta

1937- Flores da Cunha, pressionado por Vargas, renunciava ao governo do Rio Grande do Sul

1867 – Os Estados Unidos compravam o Alasca da Rússia

1762 – Nascia Manuel da Costa Ataíde, o principal artista do Barroco Mineiro do início do século XIX

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

