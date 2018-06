Aconteceu em 19 de fevereiro

Dia do Esportista

2013 – Dilma Rousseff anunciava retirada de 22 milhões da extrema pobreza

2008 – Após 49 anos, Fidel Castro renunciava à presidência de Cuba e a seu cargo de chefia do Partido Comunista Cubano

1979 – Era realizada cerimônia de inauguração do Hospital Universitário, no Campus da Universidade de São Paulo (USP), presidida pelo governador Paulo Egydio Martins

1974 – Decreto instituia o Parque Nacional da Amazônia, o maior do país

1974 – Liza Minelli realizava terceiro e último show no país, no Hotel Nacional, no Rio de Janeiro

1969 – Incêndio em depósito da Cinemateca Brasileira, destruía cerca de 2.000 filmes, no Parque do Ibirapuera

1959 – Grã-Bretanha, Turquia e Grécia assinavam tratado concedendo independência à ilha de Chipre

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |