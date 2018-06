Aconteceu em 19 de julho

Dia Nacional do Futebol, instituído pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para homenagear o Sport Clube Rio Grande, primeiro clube registrado no Brasil, em 1900

Há 10 anos (2005) morria aos 72 anos, Jim Aparo, desenhista do Batman

Há 30 anos protesto de ecologistas marcavam o início da última temporada de caça à baleia no Brasil . Reportagem do Estado mostrava como era feita a pesca da espécie mink, considerada em extinção. No ano seguinte entraria em vigor a lei que proibia a atividade





Há 35 anos (1980) eram abertos os Jogos Olímpicos de Moscou. 59 países apoiavam o boicote preconizado pelos Estados Unidos, em represália à invasão soviética do Afeganistão

