Aconteceu em 19 de junho

Há 1 anos (2013), após protestos, o Movimento Passe Livre conseguia revogar o aumento das tarifas em São Paulo e Rio de Janeiro

Há 30 anos (1984), Tancredo Neves era indicado candidato da oposição à sucessão presidencial

Há 70 anos (1944), nascia Chico Buarque de Holanda, dramaturgo, cantor e compositor. Clique aqui e relembre grandes momentos da carreira deste grande nome da Música Popular Brasileira, especialmente selecionados pelo editor

Dia do Cinema Brasileiro, marcando o aniversário de lançamento do documentário “Vista da Baía da Guanabara”, gravado pelo cineasta italiano Afonso Segreto, em 1898 (também celebrado em 5 de novembro, data da primeira exibição pública do cinema no país)

1999 – Filho caçula da rainha Elizabeth II, o príncipe Edward casava-se com a plebeia Sophie Rhys-Jones

1969 – O presidente Costa e Silva inaugurava as três primeiras unidades geradoras da Usina Hidrelétrica de Jupiá, localizada entre os municípios de Castilho (SP) e Três Lagoas (MS)

1964 – O Senado dos Estados Unidos aprovava lei proibindo no país a segregação racial dos negros

1939 – Carmen Miranda estreava em Nova York, o espetáculo musical “Streets of Paris”, sucesso de público e crítica. “A peque notável” como era chamada, conquistou o Brasil e a Argentina antes de se tornar uma estrela global. Leia mais sobre sua trajetória de sucesso

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

