Aconteceu em 19 de novembro

Dia da Bandeira, adotada por decreto, quatro dias após a Proclamação da República. Em 1969, em plena ditadura militar, as Forças Armadas comemoraram a data com desfile de tropas, incineração de bandeiras e leitura da Ordem do Dia. Clique na imagem e leia matéria completa, publicada pelo “Estadão”:

Há 45 anos (1969) Pelé marcava, numa cobrança de pênalti, o milésimo gol de sua carreira

Há 5 anos (2009) o presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, tomava posse para seu segundo mandato consecutivo no cargo

Há 10 anos (2004) morria o cientista John Vane, o químico que decifrou o efeito da aspirina, aos 77 anos

Há 10 anos (2004) Guido Mantega assumia a presidência do Banco de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES)

Há 105 anos (1909) nascia Peter Drucker, filósofo e economista austríaco naturalizado americano, o “pai da administração moderna”

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

