Aconteceu em 19 de novembro

Dia Internacional do Xadrez

Dia da Bandeira, adotado por decreto, quatro dias após a Proclamação da República em 1889

Há 10 anos (2005) era realizada a primeira edição da Virada Cultural

Há 15 anos (2000) Alberto Fujimori renunciava à presidência do Peru e fugia para o Japão

Há 20 anos (1995) morria o empresário Adolpho Bloch, fundador da Revista Manchete (1952) e da Rede Manchete de Televisão (1983)

Há 25 anos (1990) era assinado o Tratado sobre as Forças Armadas Convencionais na Europa (FACE) por 22 Estados (membros da OTAN e do Pacto de Varsóvia) limitando o uso de forças militares na Europa. Foi um dos marcos do fim da Guerra Fria

Há 25 anos (1990) morria o jornalista José de Freitas Nobre

Há 35 anos (1980)o Congresso promulgava a Emenda Constitucional Nº 15 , que restabelecia as eleições diretas para governadores e senadores

Há 45 anos (1970) Albert Sabin, descobridor da vacina oral contra a poliomielite, chegava ao Brasil. Clique no link para conferir o perfil do cientista no Acervo

