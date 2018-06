Aconteceu em 19 de setembro

Há 1 ano (2014) em referendo histórico, a Escócia rejeitava independência do Reino Unido, com a vitória do “não” por mais de 55% dos votos

Há 30 anos (1985) um terremoto de 8,1 graus na escala Richter destruía um terço dos edifícios da Cidade do México e causava a morte de 12 mil pessoas

Há 60 anos (1955) levante militar derrubava Juan Domingo Perón obrigando-o a fugir do país rumo ao exílio

Há 85 anos (1930) nascia Ruth Cardoso, antropóloga e ex-primeira-dama

Há 135 anos (1880) nascia Zequinha de Abreu, compositor, instrumentista e regente paulista, autor do famoso choro Tico-Tico no Fubá, muito divulgado no exterior nos anos 40 por Carmem Miranda

