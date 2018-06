Aconteceu em 2 de junho

Há 1 ano (2014) a presidenta Dilma Rousseff recebia de Joseph Blatter a taça da Copa do Mundo, no Palácio do Planalto em Brasília

Há 1 ano (2014) o rei Juan Carlos da Espanha abdicava do trono, após 39 anos de reinado

Há 10 anos (2005) a Polícia Federal deflagrava a operação Curupira para desmontar a maior quadrilha de crimes ambientais do país

Há 25 anos (1990) morria Rex Harrison, ator britânico que atuou no filme My Fair Lady, ganhador do Oscar de melhor ator em 1964

Há 45 anos (1970) morria Albert Lamorisse, cineasta francês considerado um dos mestres do documentário poético

Há 45 anos (1970) morria em um acidente Bruce McLaren, piloto da Fórmula 1 e fundador da equipe McLaren, durante uma sessão de testes, em Goodwood

Há 45 anos (1970) morria o poeta italiano Giuseppe Ungaretti. Foi nomeado professor de literatura na Universidade de São Paulo em 1936

Há 70 anos (1945) o papa Pio XII se pronunciava contra o nazismo

