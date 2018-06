Aconteceu em 2 de outubro

Há 10 anos (2005) escândalo da Máfia do Apito: onze jogos do Campeonato Brasileiro apitados pelo árbitro Edílson Pereira de Carvalho eram anulados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ele havia admitido ter manipulado resultados em troca de propina

Há 30 anos (1985) morria aos 59 anos, Rock Hudson, galã do cinema americano e um dos astros mais populares de Hollywood durante as décadas de 50 e 60. Ele foi a primeira celebridade mundial a admitir publicamente que estava com aids

Há 55 anos (1960) era inaugurado parcialmente o Estádio do Morumbi, em São Paulo. Clique aqui e veja a história dos estádios da cidade de São Paulo

Há 65 anos (1950) o cartunista Charles M. Schultz iniciava a série de desenhos do personagem Charlie Brown e seu cachorro, Snoopy

Há 70 anos (1945) nascia Wanderley Alves dos Reis, o Wando, cantor e compositor

Há 90 anos (1925) o inventor escocês John Logie Baird fazia a primeira transmissão de uma imagem em movimento

